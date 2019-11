TMW RADIO - De Sisti: "Florenzi, Fonseca non lo vede. Ottimo Castrovilli"

© foto di Chiara Biondini

Giancarlo De Sisti, ex calciatore ed ex allenatore, è intervenuto a Maracanà, durante TMW Radio, per parlare dei maggiori temi di giornata.

Su Florenzi

"Ha avuto qualche piccolo problema che si è ripetuto nel tempo. Non è nel ruolo difensivo una prima scelta. Gli viene preferito Spinazzola. Ora però è stato convocato da Mancini. Forse c'è qualcosa che non conosciamo. Un giocatore del suo livello può fare anche il centrocampista difensivo. Non credo che il tecnico lo veda bene ora".

Sulla Fiorentina

"Non molti avrebbero detto che la Fiorentina avrebbe fatto una partenza così buona con Ribery, che ha arricchito la fantasia di questa squadra insieme a Chiesa e Castrovilli, che si sta dimostrando un ottimo centrocampista. E' una squadra buona, allenata bene, anche se Montella ha avuto una prova di grande fiducia, perché i risultati della scorsa stagione non erano stati confortanti. Il contributo di Ribery è stato fondamentale. Credo che la Fiorentina farà un buon campionato, magari lottando per un posto in Europa League".