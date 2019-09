© foto di Federico De Luca

L'opinionista Antonio Di Gennaro a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dei maggiori temi di giornata.

Sul Napoli

"In due partite presi sette gol e poteva subirne altri. Certo con Manolas e Koulibaly puoi giocare più alta, ma per ora anche Ancelotti non è stato contento delle prestazioni. Non c'è più un regista nel Napoli".

Sulla Juventus

"Tanti gol presi? In Italia non si difende più. Ci sono quasi solo stranieri come centrali, sono 62 in Serie A. Siamo messi male. Gol di Higuain fantastico, ma occhio che non si marca più. Una nostra forza era difendere, oggi non c'è più. Sarri? Ci vorrà tempo per vedere il suo gioco, ma il problema della difesa rimane, per tutti".