Di Gennaro: "Juve, tanti punti recuperati. Inter, con la Roma persa l'occasione"

Per parlare dell'ultimo turno di Serie A a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro.

Un commento su Juve-Sassuolo:

"La Juventus ha recuperato molti punti alle avversarie magari non con un grande gioco. Vincere è molto importante, è in una condizione ora che l'ha rimessa in corsa per lo Scudetto. L'occasione l'ha persa l'Inter. Ho visto nel secondo tempo una grande squadra che poi s'è persa anche con i cambi di Conte. Ha messo sotto per 20 minuti non una squadra qualsiasi ma la Roma. Ieri il 2-2 dei giallorossi ha fatto capire che può inserirsi lì davanti, non so se per la lotta Scudetto".

Come vede la difesa della Juventus?

"La Juve ha sempre avuto grande solidità. Forse c'è bisogno di un grande difensore in prospettiva, visti i problemi di Chiellini e Bonucci non al meglio".

Che ne pensa di Locatelli, cercato dalla Juve?

"E' un altro spessore rispetto a Rovella. Si è espresso molto bene a due con il Sassuolo di De Zerbi e in Nazionale si è espresso bene. Per me è pronto per i bianconeri".