TMW RADIO - Di Gennaro: "Milan, manca lo spirito. Viola senza punte"

A parlare di Serie A è stato a TMW Radio, durante Maracanà, l'opinionista Antonio Di Gennaro. Ecco le sue parole:

Sulla Fiorentina

"Si devono far vedere gli attaccanti. Bisogna capire cosa vuole fare Montella. Oggi ha Pedro e Vlahovic, per il resto ha esterni. Ad oggi Ribery e Chiesa stanno facendo le punte. Mancano i veri attaccanti. Per vincere le partite, devi avere anche quelli. Il 3-5-2 va bene, ma la squadra ha bisogno degli attaccanti. Se non fai punti, diventa un problema serio".

Sul Milan

"L'obiettivo è la Champions ma la vedo dura con questa squadra. I nuovi non si stanno integrando. Ha fatto vedere sprazzi di buon gioco ma basta. E' un Milan vecchio. Lo scorso anno Gattuso faceva pressare e ripartire. Per Piatek è difficile trovare degli spazi ora. E' un momento difficile, è mancato lo spirito nel derby e sarà un lavoro enorme quello di Giampaolo. E ha bisogno del sostegno della società. Le squadre le ha sempre fatte giocare bene. Ma Paquetà? E' stato pagato tanto, ci dovrebbero spiegare il suo ruolo qual è".