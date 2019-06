TMW RADIO - Di Marzio: "A Roma per Fonseca sarà dura"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto Gianni Di Marzio, per parlare dei maggiori temi di attualità.

Su James Rodriguez, accostato al Napoli

"Mi piace molto. Lo vidi in un torneo internazionale del 2011, si vedeva che era forte. Nell'uno contro uno è micidiale. Mi meraviglio che non sia riuscito ad esplodere definitivamente. Al Real non ha giocato titolare fisso, ma ha segnato comunque. E' un giocatore che può giocare largo a destra, ma è anche trequartista".

Sull'interesse dei partenopei per Bennacer

"C'è sempre stato un rapporto importante Empoli-Napoli. Il Napoli deve prendere un James o un Icardi. Deve migliorare tecnicamente e qualitativamente, deve prendere giocatori che hanno mentalità vincente .Altrimenti non riesci a colmare il gap con la Juventus".

Sulle parole di Totti

"Quante bandiere sono state buttte al vento? Vedi Del Piero, De Rossi. Bisogna capire le loro capacità per fare certi mestieri come il dirigente. Ha mostrato grande estro in campo, ma magari non lo è altrettanto a livello dirigenziale. Forse non è ancora pronto per questo mestiere".

Su Fonseca

"Non ha vinto tanto con lo Shakthar. Deve dimostrare tutte le sue qualità, anche in Italia. Spero che a Roma possano sostenerlo .Se non c'è dietro una società che lo sorregge, sarà difficilissima. La vedo davvero dura".