TMW RADIO - Di Marzio: "Con Ibra che fine farebbero Milik e Llorente?"

A parlare di Napoli e non solo a TMW Radio, durante Maracanà, è stato mister Gianni Di Marzio. Ecco le sue parole:

Sul Napoli

"Credo sia solo una questione di gestione il fatto che non vediamo la formazione di Champions anche in campionato. In campionato fa ruotare un po' tutti. Ora dobbiamo vedere anche un bel gioco, che finora non c'è stato. Che senso ha di parlare di Ibrahimovic quando hai già Milik e Llorente? Che fine farebbero loro?".

Su Mertens

"Tutti i giocatori che vanno al Napoli vengono coccolati. Quando fai risultati poi, vieni idolatrato. 9 giocatori su 10 pensano solo ai contratti, ai soldi. Per me deve essere accontentato, deve prendere quanto il miglior giocatore in rosa".

Sull'Inter

"Sul piano qualitativo è superiore al Napoli. La metto solo sul piano tecnico".

Su Conte

"E' un motivatore, non vuole perdere mai. Se la sta cavando bene nonostante gli infortuni. E' un vincente, tiene la squadra sempre motivata a mille. Esposito? Sono contento per lui, anche se c'è il più piccolo che è ancora più forte. Meglio l'apparizione in Champions comunque che il Mondiale U17".

Su Zaniolo

"Potenzialmente è il miglior centrocampista in Italia. Ha replicato a Capello? Forse il tecnico si riferiva di non presentarsi in ritardo alle riunioni, come è successo".