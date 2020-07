tmwradio Di Marzio: "Deluso da Eriksen. Lazio, manca l'organico per lottare con la Juve"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto mister Gianni Di Marzio, che ha parlato dei temi del momento.

Inter, fa bene Conte a utilizzare così Eriksen?

"Uno deve sapersi sacrificare. Perché è stato preso questo giocatore? Se sono un costruttore, devo stare attento a prendere giocatori funzionali. Lui non ha la forza per il nostro campionato. Pensavo fosse già preparato mentalmente e fisicamente al nostro campionato. Per questo mi ha deluso".

Chi vince un campionato è inferiore a chi vince una Champions:

"Di Matteo allora che ha vinto la Champions ma non ha vinto il campionato? E' un discorso che non ha senso".

Conte ha risposto a chi ne metteva in dubbio la permanenza all'Inter. Ma ci può essere una frattura?

"E' stato uno sfogo. E' un guerriero, ha temperamento, lui avrebbe voluto che alcuni giocatori avessero messo in pratica le sue idee. Con la campagna acquisti è stato accontentato e credo che ne riceverà altri nella prossima. Pensava che fosse l'anno giusto per essere l'outsider della Juve ma è venuta meno per varie circostanze".

Dove hanno sbagliato Lazio e Napoli, quando non sono riuscite ad avvicinarsi alla Juve?

"La Lazio non ha creato alternative nell'organico, mentre il Napoli avrebbe dovuto dare un colpo in più come qualità i tutti i reparti. E si poteva fare".

Sassuolo-Juve, De Zerbi può fare lo sgambetto a Sarri?

"De Zerbi la squadra la fa giocare bene. Fa giocare la palla anche al 93' in situazioni pericolose. Metterà in difficoltà la Juve, ne sono certo".