TMW RADIO - Di Marzio: "Gattuso, fatte cose eccezionali. Va confermato"

Per commentare il Napoli e non solo a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto mister Gianni Di Marzio.

Domani compie 35 anni Ronaldo. Che messaggio gli manderesti?

"Di vincere la Champions con la Juve. Se non la vinci con lui, che ha un curriculum esemplare ed è un fuoriclasse e un atleta perfetto, è difficile".

Chi è avanti nella corsa alla Champions?

"A oggi il Liverpool è un passo nettamente avanti, come forma e autostima, a prescindere dagli ultimi risultati. Mi entusiasmo a vederli giocare con quella intensità. Poi ci sono Barcellona, Real, City, insieme alla Juve".

Che ne pensi dei cori a Marassi contro i napoletani?

"Grande signorilità. Si è ancora una volta confermato degno del tecnico che ha vinto con merito la Premier".

Pioli e Gattuso, chi potrebbe essere confermato?

"Gattuso è entrato in un momento in cui la squadra era veramente spaccata. Averla ricompattata, averle ridato un senso, dandogli motivazioni ed entusiasmo, giocando anche in una maniera diversa, non è da tutti. Ha fatto cose eccezionali. Mi è sembrato il miglior Napoli dell'ultimo anno e mezzo. Difficile però recuperare Atalanta e Roma. Io lo confermerei al momento".