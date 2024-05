Napoli, sarà rivoluzione in attacco: e De Laurentiis pensa a Bonny del Parma

Aria di cambiamenti in casa Napoli. Cambiamenti radicali. La formazione campione d'Italia è in lotta per la conquista di un posto nelle prossime competizioni europee (Europa League o Conference League) ma al termine della stagione, viste le prestazioni deludenti che hanno portato all'esonero di Garcia prima e Mazzarri poi, sarà protagonista di una vera e propria rivoluzione. Il nono posto in classifica provvisorio con 50 punti è un bottino decisamente insufficiente per una squadra che era partita con l'obiettivo di difendere il titolo e puntare ai quarti alti della graduatoria.

Tante partenze in attacco

E che rivoluzione sia. Specialmente nel reparto offensivo con diversi giocatori che saluteranno la città del Vesuvio. Uno su tutti molto probabilmente sarà Victor Osimhen. Oltre all'attaccante nigeriano dovrebbe essere in partenza anche Giovanni Simeone con la Lazio che potrebbe essere interessata all'attaccante argentino figlio d'arte. In bilico anche il futuro di Giacomo Raspadori.

Idea Bonny

In entrata invece gli occhi sarebbero puntati su una neopromossa e sul suo centravanti. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, le attenzioni sarebbero rivolte su Ange-Yoan Bonny. La punta del Parma è stato fra i protagonisti del ritorno in Serie A dei ducali di Pecchia realizzando sette reti in stagione fra campionato e Coppa Italia e ben 10 assist.