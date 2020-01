TMW RADIO - Di Marzio: "Juve, disagio dei giocatori nei confronti di Sarri"

Per parlare di mercato e di campo è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, mister Gianni Di Marzio. Ecco le sue parole:

Sui voti del girone d'andata

"Mi ha riconfermato è il numero uno Ronaldo. Non è facile riconfermarsi ad alti livelli. Il flop è il Napoli. Ci aspettavamo dopo le parole di Ancelotti che poteva lottare per lo scudetto e che era contento del mercato. Invece tanti campi e poi Lozano, l'acquisto più costoso, è stato un flop".

Su Sarri

​​​​​​​"Non ho ancora visto la squadra che è l'espressione del proprio allenatore. Alcuni campioni non puoi farli giocare scolasticamente. Ma difesa alta, inserimenti costanti degli esterni bassi, si dovrebbero vedere di più. E' in difficoltà in questo momento. Da notizie di spogliatoio, c'è proprio un disagio anche dei giocatori stessi. E in particolare di Dybala".

Sul possibile scambio Politano-Spinazzola

"E' un vantaggio per entrambe, altrimenti non lo farebbero. Spinazzola Conte lo conosce e ha bisogno di un esterno basso a destra. Politano ritornerebbe a casa e potrebbe fare anche l'attaccante. Sono sorpreso dalle romane: la Lazio può fare bene fino alla fine, la Roma anche".

Sulla Coppa Italia

"Pur avendo cinque squadre davanti, il Napoli può puntare all'Europa League. Per riabilitare l'anno deficitario può puntare alla Coppa Italia".