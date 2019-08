TMW RADIO - Di Marzio: "L'Inter non darà mai Icardi alla Juventus"

Gianni Di Marzio è intervenuto su TMW Radio, nel corso della trasmissione Maracanà.

Icardi.

"Lozano bel giocatore, ma il Napoli ha bisogno più di una prima punta. Icardi? Profilo giusto per Roma e Napoli. I giallorossi hanno il vantaggio di avere Dzeko che piace a Conte. Ancelotti, invece, ha il vantaggio della Champions. Marotta non darà mai Icardi alla Juventus. In più l'argentino non serve ai bianconeri, non sarebbe il compagno ideale di Ronaldo".

Sulla Roma.

"Se la Roma non dovesse arrivare Icardi, Milik andrebbe benissimo, ma De Laurentiis è una bottega carissima. Chiederebbe almeno 50 milioni".

Sul Milan.

"Correa è un bel giocatore, ma non vale 50 milioni. Ricordiamoci che dietro c'è sempre Jorge Mendes. Lui con Raiola determinano i trasferimenti importanti".