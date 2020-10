tmw radio Di Marzio: "Messi e Ronaldo? Solo Maradona è una divinità"

Mister Gianni Di Marzio ricorda a TMW Radio, durante Maracanà, Diego Maradona, nel giorno dei suoi 60 anni: "Un fuoriclasse assoluto. Andava più protetto, così come fece il Brasile con Pelè. Rimane una divinità. Quando lui decideva di vincere, lo faceva, e vinceva anche da solo. Messi e Ronaldo, due grandissimi campioni ma Maradona è una divinità. Ti trasmetteva emozioni. Potevo portarlo giovanissimo a Napoli, era fatta ma Ferlaino disse di no, che non era possibile. Invece si poteva parcheggiare in Svizzera per poi portarlo a Napoli".