A parlare dei maggiori temi di giornata è stato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, l'ex tecnico e opinionista Gianni Di Marzio.

Sulla campagna acquisti del Milan

"Rebic aveva queste qualità già quando arrivò in Italia. Potenzialmente, se un giocatore non ha la personalità completa, rimarrà sempre incompleto. Giampaolo come giocherà ora? Solo con un 4-3-3, ma lui ha sempre voluto un trequartista tra le linee".

Sull'Inter

"Mercato da 8,5 per Marotta, che ha seguito le direttive del tecnico. Voleva Lukaku e se l'è fatto comprare Conte, così come Sensi. E' stata costruita una squadra forte, poi l'allenatore non molla mai ed è qualcosa in più".

Sulla Roma

"Sono positivo sulle ultime scelte di mercato, ma non sull'organizzazione difensiva di Fonseca. Qui devi mettere qualcosa a posto sul serio".