A parlare delle milanesi a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato mister Gianni Di Marzio.

Milan che continua a fare bene. E a gennaio allora serve un intervento sul mercato?

"Si sono allenati a vincere, merito di Pioli, intelligente a gestire un campione come Ibra, trascinatore e condottiero. I giocatori hanno sempre avuto fiducia che Ibra riuscisse a determinare il risultato. Poi ha trascinato lo spogliatoio in tutti i sensi. E poi il Milan è migliorato anche sul piano di gioco. Anche senza Ibra sono riusciti a fare qualcosa di ottimo. Se dovessero prendere un'alternativa a Ibra comunque non sarebbe sbagliato".

Solo un vice Ibra?

"E' vero che il Milan ha sempre cercato un difensore centrale. Duarte è un buon giocatore, tecnicamente valido. In fase di non possesso, come tutti i brasiliani, trova difficoltà. Ci sono dei giocatori che sono cresciuti più del normale, anche merito del fatto che giocano senza pubblico. E' vero, serve un attaccante in più ma anche un difensore. Al momento sono in fuga, usando una metafora ciclistica. Poi c'è il gruppone che tenta di rimettersi in corsa. Dobbiamo vedere se il Milan riuscirà a tenere questo ritmo".

Chi è pronto allo scatto dietro?

"Vedo pronta l'Inter. Aveva voglia di fare risultato. Lukaku poi è un trascinatore. L'Inter dipende da lui".

Napoli che si giocherà la qualificazione in EL all'ultima giornata. In Europa serve trovare ancora gli automatismi?

"In campionato segna molto, ma la media si abbassa in Europa. Mi aspettavo un Napoli come Inter e Lazio, con quella ferocia che ho visto nell'ultimo turno di Champions. Mi aspettavo una squadra diversa, che all'andata aveva sottovalutato la squadra olandese. L'AZ ha dimostrato di essere squadra, oggi sono addirittura in testa in Olanda. Mi è sembrata una squadra leggerina il Napoli, soprattutto davanti. La mancanza di Osimhen si fa sentire, ma in generale non ho ancora visto un Napoli equilibrato".