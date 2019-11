TMW RADIO - Di Marzio: "Napoli, Ancelotti non deve dimettersi"

Mister Gianni Di Marzio ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, di Napoli e non solo. Ecco le sue parole:

Sulla Juventus e la partita con l'Atletico

"Per avere maggiore equilibro, Sarri non vuole schierare Higuain, Dybala e Ronaldo insieme. Bentancur l'ho sempre visto fare il playmaker, senza grandi lampi di genio. Si deve capire se giocano insieme Ronaldo e Higuain. Dispiace lasciare fuori Dybala ma la partita è rognosa contro un 4-4-2 di Simeone molto rigido. De Sciglio sarà basso e Cuadrado più alto a destra. La Juve può vincere".

Su Sarri

"Devi essere un tecnico che rischia, se sei alla Juve. Non puoi andare solo sul sicuro. Per me potrebbe rischiare di far giocare anche Dybala".

Sull'Atalanta

"Linea difensiva alta? Ancora non l'ho vista. Se c'è uno che lo fa è Gasperini con l'Atalanta, che anche stasera giocherà a specchio con la Dinamo. Stasera ce la può fare, perché gioca davvero bene al calcio".

Su Zapata

"Segna poco perché sente la sua assenza? Può essere. Ilicic e Gomez non sono attaccanti veri in realtà. E' il tecnico che li ha allenati nella maniera giusta, insegnandogli i movimenti, anche a Zapata".

Sul Napoli

"In caso di ko con il Liverpool, mai dimettersi. L'importante sarà la prestazione, basta non prendere l'imbarcata. Mi aspettavo di più da Ancelotti, quantomeno che non fosse alla nona giornata di campionato a 15 punti dalla Juve capolista. Poi non è riuscito a convincere di andare in ritiro la squadra, non è riuscito a mediare".