tmwradio Di Marzio: "Napoli, senza timori contro il Barcellona. Un esame per Messi"

Per parlare dei temi del momento è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, mister Gianni Di Marzio.

Napoli-Barcellona, una gara che porta Messi a casa di Maradona:

"E' nel suo tempi. Stasera al di là del risultato, per me è un esame vero per Messi. In Nazionale ha sempre sofferto il paragone con Maradona. Al San Paolo si respira l'aria del Pibe, sono curioso di vedere se subirà questa pressione".

Che partita sarà?

"Mancano Suarez, Dembelè. Se giocano con i tre centrocampisti, sono tre playmaker, ed è lì che il Napoli deve fare la partita, giocando senza nessuna remora psicologica. Ha tutto da guadagnare, ma deve fare una partita a tutto campo, senza aspettare. Gattuso comunque si sta dimostrando, sul piano tattico, di saper far bene. Spero che se la giochi pienamente con il Barcellona".

Si parla di porte chiuse in A per l'allarme Coronavirus. Che ne pensi?

"Anche sotto l'aspetto tecnico, c'è qualcuno che ne può trarre un vantaggio. Andare a Torino senza il pubblico, può essere un vantaggio per l'Inter. E così anche per altre squadre".

La Lazio sta continuando ad andare avanti in maniera impressionante:

"Può essere il Leicester della Serie A, lo dico da tempo. La Lazio è convinta, c'è entusiasmo, e quando c'è questo si superano tutte le difficoltà. ha gente straordinaria come Acerbi, è un titolare inamovibile della Nazionale".