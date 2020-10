tmwradio Di Marzio: "Osimhen e Hakimi colpi internazionali. Napoli da Scudetto"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento di mister Gianni Di Marzio, per commentare il mercato che si è chiuso ieri.

Quale il colpo migliore della sessione di mercato?

"Direi Osimhen, perché so le sue caratteristiche e fa al caso del Napoli. Ma oltre a lui c'è Hakimi, che è un fuoriclasse. Nella fase offensiva è fortissimo, ma nel 3-5-2, nella fase difensiva, è abbastanza carente. Tecnicamente è il giocatore più forte arrivato in Italia".

Il podio delle migliori squadre che hanno lavorato sul mercato?

"Il Napoli, anche perché non ha venduto, così come l'Inter. Sono felice che Nainggolan sia rimasto, perché alla lunga può essere determinante. Se prendono Emerson Palmieri al Napoli a gennaio, possono concorrere davvero per lo Scudetto. Per ora si sono messi a posto a centrocampo con Bakayoko e in avanti con Osimhen. Dietro la permanenza di Koulibaly è fondamentale. Poi c'è la Juventus, anche se l'addio di Pjanic a lasciato un vuoto qualitativo. Morata non è nè Dzeko nè Suarez. Si è ringiovanita, ha guardato al futuro. E non trascurerei l'Atalanta, che ormai gioca con il pilota automatico. Non la sottovaluterei, potrebbe essere il Leicester italiano. E poi l'Inter, che è una corazzata".

E il mercato della Roma?

"Il miglior acquisto è stato Dzeko e dar via qualche altro 'piccoletto', anche sopravvalutato come Kluivert. Si è liberata di giocatori svelti, ma credo che mentalmente si sia sistemata bene. Ho fiducia in questa Roma, cosa che non ho nella Lazio. Lotito doveva fare qualche sacrificio in più".

Voto alto al mercato del Milan?

"Ho i miei dubbi. Si doveva trovare un difensore centrale e anche una prima punta".

Quale può essere la sorpresa?

"Il Sassuolo, che ancora non ha Boga ma gioca davvero bene. E' divertente, mi piace come gioca, anche se in alcune fasi dovrebbero badare di più al sodo".