tmw radio Ds Milan Femminile: "Il club con Maldini e Massara ha dimostrato grande attenzione"

vedi letture

Elisabet Spina, ds del Milan Femminile, è intervenuta a TMW Radio nel corso di Tutto Calcio Femminile. Di seguito un estratto dell'intervista: "Come ci accompagna la società guidata da Gazidis? Io ho sposato questo progetto proprio perché il club ha dimostrato grande attenzione e volontà di fare investimenti. Non solo da un punto di vista economico, ma anche di risorse e opportunità: l'attenzione è grande e costante, così come il supporto di tutta la parte manageriale, dal direttore Maldini fino a Massara sono tutti di costante supporto ed è importante averli come punto di riferimento".