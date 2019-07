TMW RADIO - Facchetti: "Inter, ho fiducia nella società"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianfelice Facchetti, ai microfoni di TMW Radio, durante Stadio Aperto, ha commentato le ultime vicende di casa Inter.

Sul mercato nerazzurro

"Normale che un tecnico voglia subito la rosa al completo. Ma c'è molta fiducia nella società, che sta lavorando su più fronti. Si sta preparando il nuovo stadio, si sta rinforzando l'organigramma, la volontà di costruire e durare nel tempo c'è. La squadra sarà pronta per il campionato. Non vedo isterismi".

Sulla gestione di Icardi e Nainggolan

"C'è una valutazione precisa dovuta a quanto accaduto l'anno che è appena passato. C'è stata subito molto chiarezza. Trovare una soluzione che accontenti tutti non è facile".

Su San Siro

"E' un monumento, credo che debba restare in piedi. E' un pezzo della storia di Milano. Oggi avere un impianto all'altezza per aumentare i ricavi e difficile fare migliorie ad un impianto così datato. Normale che Inter e Milan pensino ad altro. Rimarrà in piedi per altre manifestazioni. La scelta di fare un impianto in comune è una cosa tutta milanese, nessun'altra ha fatto così".