TMW RADIO - Fantini: "Verdi può prendere il volo al Torino"

Enrico Fantini, allenatore, ha detto la sua a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, sul Torino ma anche su altri temi.

Sul Torino

"Meritava di andare in EL. Ha fatto un ottimo campionato, al di sopra delle aspettativ. Grazie al Milan, si trova in Europa. Non se l'è meritato sul campo ma ci è andato molto vicino. Spero non gli porti via energie importanti per il campionato".

Su Verdi

"Tutto sta dall'aspetto tattico di Mazzarri. L'anno scorso variava dal 3-5-2 al 3-4-3. Con quest'ultimo il giocatore ci sta a puntino. E' un giovane promettente, sarebbe l'occasione buona per prendere il volo. Se Mazzarri lo chiede, ci sarà un motivo".

Su Mihajlovic

"Lo conosco per quello che sento in tv. Questa sua conferenza stampa racchiude l'uomo che è. Questa forza che ha in panchina, deve riuscire a buttarla fuori anche adesso, per sconfiggere la malattia".

Sul Bologna

"Penso che con Mihajlovic la squadra si ricompatterà di più. La squadra si stringerà ancora di più attorno al proprio tecnico. Si trova compattezza nel momento più difficile".

Su Chiesa

"Per me farebbe bene a rimanere a Firenze. So cosa vuol dire giocare lì e quanto amore ti trasmettono i tifosi. Cresci sereno, giochi titolare, poi è l'anno dell'Europeo. Andare via da Firenze non credo sia facile. Oggi poi c'è una nuova società, nuovi progetti e aspettative. Farà vedere quanto vale".

Su Balotelli

"A lui manca l'essere professionista dentro e fuori dal campo. Tecnicamente non si discute".