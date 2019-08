© foto di Federico De Luca

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato Giacomo Ferri per parlare del Torino e non solo.

Può fare l'impresa il Torino al ritorno in Europa?

"Non è bello come risultato, impresa però è possibile. Il Toro ha nelle corde questo tipo di partite, tra sei giorni bisognerà tentare il tutto per tutto. Cambiando però atteggiamento e prestazione, è venuto a mancare il centrocampo in fase di non possesso. La prestazione è venuta meno per la tanta tensione".

Cairo dice che questa squadra è difficilmente migliorabile...

"Questa situazione è dovuta all'aspetto mentale di Mazzarri. Lui dice di non voler lavorare con 20-22 giocatori. Il Toro partendo da Sirigu fino all'attacco è una squadra equilibrata e forte in tutti i reparti. Capisco la filosofia di Cairo, aspettare magari i preliminari e in caso tornare sul mercato. È una programmazione tra società e allenatore".