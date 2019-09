TMW RADIO - Foschi: "Juve, Dybala soffre questa situazione"

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

L'ex ds del Palermo Rino Foschi è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, per parlare dei maggiori temi del momento.

Sulla Nazionale

"Mancini fa bene a dire di stare sul pezzo, è una partita difficile. Se non la prendi con la giusta motivazione, rischi. E' abbordabile, ma da prendere da gara vera. Mancini sta facendo un grande lavoro, è arrivato al momento giusto. Ha sfruttato quello che altri, mentre cambiava il ciclo, non sono riusciti a fare. Sta facendo bene, sta cominciando un ciclo importante. Abbiamo giocatori interessantissimi e sta facendo quello che deve fare. Era un suo sogno la panchina della Nazionale e farà bene, sono sicuro che come tifosi ci toglieremo tante soddisfazioni".

Sul mercato della Juve

"So il lavoro difficile di Paratici, non è riuscito a fare tutto quello che voleva. E ora ha questo problema. Il calcio è cambiato, perché il pallino lo muovono i procuratori e ci dobbiamo adeguare. I giocatori, con i loro agenti, pretendono tanto e si spostano come e quando vogliono. Spesso siamo soggetti a ricatti. E' un baraccone, è un circo. Ho ancora tanta voglia di fare. Bisogna intervenire o ci saranno altri casi come quelli capitati all'Inter. I procuratori una volta dovevano fare un corso".

Su Dybala

"E' un giocatore importante che la Juve ha comprato al momento giusto e al costo giusto. La Juve ha cambiato allenatore, ha cambiato il ciclo e per il nuovo tecnico è una seconda punta. Lo scorso anno aveva una quotazione importante, ora quando non c'è più richiesta e gioca di meno e lo devi riproporre, vai in difficoltà. Ora bisogna soffrire e e andare avanti. Lui deve sperare di giocare più partite possibili e nel mercato di gennaio si vedrà. Trattato come un pacco? Purtroppo è successo. E' cambiato allenatore e per Sarri nei suoi schemi Dybala non lo considera molto. Se viene offerto, non ha più la quotazione di prima. E quindi ti adegui e te lo tieni per ora. Dybala le soffre certe cose, come tutti".