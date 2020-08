tmwradio Fuser: "Torino, spero che Giampaolo trovi l'ambiente giusto per lui"

vedi letture

A parlare di settore giovanile ma anche delle panchine di Serie A a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex giocatore Diego Fuser.

Quanto è importante il settore giovanile? Perché oggi sembra che questo particolare si stia perdendo:

"Ne uscimmo tanti dal settore giovanile del Torino. C'è solo una spiegazione del perché non si investe più: non hanno interesse. Gli ultimi giovani usciti sono Aquilani e De Rossi. Oggi alle società non interessa più tirare fuori dei talenti".

Ti sei sentito tradito dal mondo del calcio?

"No, sono sempre stato bene e tutti mi hanno voluto bene. Sono convinto che se dovessi andare in qualsiasi società, mi accoglierebbero a braccia aperte. Forse per rimanere nel mondo calcio, si deve scendere a qualche compromesso, abbassando la testa. Ho preferito per questo uscire dal mondo del calcio".

Un pensiero su Giampaolo e Di Francesco, nuovi allenatori di Torino e Cagliari:

"Al Torino io avrei fatto andare Zeman, che lo avrebbe fatto correre e avrebbe fatto bene. Magari Giampaolo trova l'ambiente giusto e i giocatori lo riescono a seguire. Per Di Francesco spero che trovi l'ambiente giusto, mi piace tantissimo".