tmwradio G.Ferri: "Milan, in difesa terrei solo Romagnoli. Torino, manca appoggio a Belotti"

Ad intervenire a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e tecnico Giacomo Ferri. Ecco le sue parole:

Com'è la situazione dove sei tu?

"Io sono a Crema, la zona è stata colpita come tutta la Lombardia. Siamo in casa, ma dopo giorni come questi voglio essere positivo, perché a livello numerico arrivano notizie in tal senso. Serve seguire le regole, altrimenti non ne usciamo più. Se non rispettiamo, l'epidemia andrà ancora avanti. Dobbiamo rispettare le regole, altrimenti si andrà avanti all'infinito".

Terresti i difensori del Milan attuali?

"Dipende che obiettivo hanno: se sono importanti, terrei solo Romagnoli, anche se non sta facendo benissimo, ma il resto cambierei tutti. Se parti con una buona difesa è già tanto. Ma se devi arrivare settimo o ottavo, puoi tenere quelli che hai".

Il Torino invece che deve fare?

"Nkoulou voleva andare a Roma, da quel momento in poi è successo qualcosa. Non è un caso che da lì in poi hanno iniziato a prendere gol e a prendere. Il Torino era molto buono in fase difensiva, manca qualcuno in mezzo al campo e qualcuno che possa dare una mano a Belotti. Dipende cosa vuole fare Cairo. Se punta all'Europa, deve intervenire, sennò due o tre giocatori per andare avanti. E ci sono giocatori che devono rinnovare".