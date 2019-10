TMW RADIO - G.Ferri: "Torino in difficoltà, fuori lo spirito granata"

© foto di Federico De Luca

Per parlare del Torino in diretta a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex calciatore e tecnico Giacomo Ferri.

Sul momento della squadra

"In questo momento il Torino ha problemi fisici, pressa meno e quando è in fase di non possesso è in difficoltà. In mezzo al campo ha giocatori molto muscolari in difficoltà. E la difesa paga. Se Sirigu non avesse fatto il suo dovere, avrebbe avuto meno punti".

Sul calendario

"Mazzarri a rischio? Io spero di no. Lo scorso anno Gattuso con un Milan inferiore ha fatto molto meglio di questo. Con la Lazio sarà una partita importante. La Lazio manca di continuità, ha Immobile che è un cannoniere vero. Lo spirito granata ci deve essere. Ci sono giocatori che hanno questa caratteristiche ma bisogna tirarle fuori in campo. E' venuto anche un po' a mancare il mercato. Verdi e Laxalt non hanno inciso. Da Verdi soprattutto ci si aspettava di più. Il Torino ora deve provarci o puoi trovarti in una situazione particolare. Con La Lazio serve una partita di spessore o ci si troverà di nuovo in una situazione difficile".