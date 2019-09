TMW RADIO - G.Ferri: "Torino, Verdi sarà utile. Manca Nkoulou"

© foto di Federico De Luca

Per parlare di Torino a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex calciatore e tecnico Giacomo Ferri.

Sulla sfida al Milan

"Ancora non vedo la formazione ideale, ma credo sia pretattica. Fino a giovedì non sapremo quale sarà la formazione. Incontra una squadra in difficoltà di sicuro, Giampaolo ancora non ha deciso come far giocare la squadra. Dominerà la tensione? Non credo. La paura ce l'ha solo il Milan, per la situazione attuale. Il Torino arriva da due sconfitte, ma giocando in casa proverà a vincere in tutti i modi".

Su Verdi

"Ora ha più esperienza, ma è un giocatore che deve giocare con continuità. Se non lo fa, non riesce a dare quello che ha. A Bologna lo ha dimostrato. A questo Torino può dare una grossa mano. In questi mesi è mancato Iago Falque, quindi lui sarebbe un vantaggio".

Su Nkoulou

"E' mancato per le sue qualità. E poi questa sua decisione ha creato un po' di scompensi anche nello spogliatoio. Per me è uno dei difensori migliori in Italia. Ora toccherà alla società ricucire il rapporto. Se rientrerà, sarà un valore in più".