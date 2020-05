tmwradio Galante: "Se non si conclude il campionato, apriti cielo... Tribunali fino al 2022"

L'ex difensore Fabio Galante è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto, toccando tutti temi di attualità. Di seguito alcuni estratti: "L'atteggiamento del calcio di questo periodo? Ne abbiamo sentite di tutti i colori, poi ognuno tira l'acqua al suo mulino. Qualche presidente che vuole continuare, chi si vede già retrocesso che vuole smettere... Pensando alla salute di tutti, per me se abbiamo la certezza che nessuno venga colpito, è meglio finire il campionato. Anche a porte chiuse, perché così ognuno si gioca le sue chance sul campo. Se non si conclude, apriti cielo, tribunali fino al 2022. Giocare a porte chiuse è come un allenamento, e io a me è successo due volte in carriera, ma va fatto".