Galderisi: "Difficile da migliorare questa Inter. Juve ha già vinto il campionato"

Giuseppe Galderisi, ex calciatore e tecnico, ha parlato dei temi del momento a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Come commenta lo stato attuale dell'Inter?

"Questa Inter è una squadra competitiva, in tutti i reparti. Come fai a migliorare una squadra così? Il modo di giocare ruota attorno a Lukaku. La palla va sempre là. Sarà difficile migliorare questa squadra. E' il momento in cui il tempo non è amico. Si gioca ogni tre giorni e puoi fare tanti alti e bassi. Sbaglia molto nel gestire i momenti di gara".

Atalanta-Juventus, se vincono i bergamaschi si riapre il campionato?

"La Juve ha vinto il campionato. La forza e la mentalità non cambierà se dovesse arrivare un ko. L'Atalanta ci fa divertire ma non credo che rimetta in discussione il campionato".

Lazio, problema di condizione fisica o di testa?

"Dopo il lockdown è cambiato tutto. E' in difficoltà fisica e mentale, sta raschiando il barile per essere all'altezza. L'obiettivo Scudetto prima dello stop era vicinissimo. Ora se ha dei valori veri, devono venire fuori, ma non più per vincere lo Scudetto".