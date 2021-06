tmw radio Galderisi: "Sassuolo, che bravo Raspadori. Locatelli pronto per una big"

A commentare le notizie di giornata a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e tecnico Giuseppe Galderisi.

Juventus, che ne pensa della scelta di Allegri?

"Ritornare nello stesso ambiente, dopo quello che hai fatto, devi ripartire da zero e non è semplice. Lui conosce l'ambiente, non può di sicuro vivere di quello che ha fatto. Non sarà semplice".

Ritroverà anche diversi elementi che conosce:

"Ad esempio Dybala credo che dopo questa annata avrà la giusta cattiveria. Allegri è un allenatore capace e una persona intelligente, che sa muoversi bene. Ora dovrà cambiare molto, cercando di trovare soluzioni e mentalità diverse".

Berardi-Raspadori-Locatelli in Nazionale: merito del tecnico o della pochezza del calcio italiano?

"De Zerbi ha inciso nella mentalità di questi ragazzi, che sono cresciuti tantissimo. Quando trovi il sistema di gioco che ti piace e la posizione giusta, ti esalti. Mi piace molto Raspadori, è un tipo di calciatore che non abbiamo. Sa giocare a calcio, gioca bene tra le linee".

Locatelli è pronto per una big?

"Devi confrontarti con un livello più alto, anche in allenamento. Se non sei pronto, vieni tritato da questa situazione. Io credo che sia pronto, è uno dinamico, che sa giocare la palla. E' in rampa di lancio, comunque non può rimanere per sempre al Sassuolo, anche se è un'ottima società. Per la sua crescita, deve rendersi conto di quando può tentare il salto. Tonali per esempio ha fatto fatica al Milan. Il salto di qualità non è per la qualità che hai ma per la convinzione che hai dentro di confrontarti con certi campioni".