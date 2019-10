TMW RADIO - Gianni Di Marzio: "Napoli, Insigne dovrebbe andare via"

Mister Gianni Di Marzio ha detto la sua sul mondo Napoli durante Maracanà, trasmissione del pomeriggio di TMW Radio.

Sulle parole di De Laurentiis su Insigne

"Da ex tecnico dico che sono stato sempre contrario ad avere colloqui con i procuratori. Oggi questi fanno tutto, parlano con gli allenatori, dicono come devono giocare i propri assistiti. Io non ho mai consentito una cosa del genere. De Laurentiis fa capire che la problematica già c'era. E allora perché è stato tenuto? Per me lo volevano cedere, ma si sono trovati con le mani legate. Se lo volevano dare via, per fare una grande plusvalenza, dovevano farlo la scorsa estate. Per questo avevano cercato Pépé, poi è arrivato Lozano, che è comunque un suo sostituto. Ora il messicano è uno di troppo in questa situazione. Aveva bisogno di una prima punta di peso. Ancelotti forse vuole fare il 4-4-2 e il giocatore così deve sacrificarsi di più, mentre Insigne si trova bene solo nell'attacco a tre. Fine del rapporto? Non sappiamo neanche se rimarrà Ancelotti, questo potrebbe cambiare le carte in tavola. Insigne poi dovrebbe richiamare all'ordine anche i suoi famigliari, che parlano troppo spesso. Per me, allo stato attuale, dovrebbe andare via".

Su Mertens e Callejon

"De Laurentiis? Sa che è il gioco di un procuratore alzare la posta. E' un idolo dei tifosi come Callejon, sono due giocatori fondamentali. ma perché portarsi sempre all'ultimo anno con queste situazioni? C'era tempo per farlo. Si poteva fare già lo scorso anno. Non concepisco questo e anche le parole del presidente. Così i giocatori possono accordarsi con altre società a gennaio. Non doveva dire neanche certe cose sul turnover chiesto ad Ancelotti. E' già sotto pressione il tecnico".