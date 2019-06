TMW RADIO - Giannichedda: "Fiorentina, meglio vendere Chiesa subito"

L'ex calciatore e tecnico Giuliano Giannichedda è intervenuto nel pomeriggio di TMW Radio, a Maracanà, per parlare dei temi di giornata.

Su Icardi

"Icardi è un centravanti di peso come Lukaku. Sono due centravanti forti, ma Icardi sappiamo cosa ha fatto e cosa può fare in Italia. Lukaku è ottimo ma è un punto interrogativo in Italia. Io andrei sul sicuro e mi terrei Icardi. ha avuto problemi extra-calcistici".

Su Chiesa

"Se l'affare si deve fare, per il bene di tutti è meglio farlo subito. Se la Fiorentina deve programmare, lo deve fare pensando a 2-3 anni. Meglio vendere Chiesa in un momento come questo, perché vale tantissimo. E con i soldi di Chiesa fare una squadra importante, che può crescere".

Su Fonseca alla Roma

"Ha fatto bene allo Shakthar, ora il problema è la squadra. Se riesci a farti capire subito bene, ma se non hai giocatori forti è difficile fare tutto. In campo vanno i giocatori, dipende quindi da che squadra allestirà la Roma".

Su Giampaolo al Milan

"E' un insegnante di calcio, ha costruito con lavoro e umiltà la sua carriera. E' una chance meritata. Vanno bene le idee, ma alla fine bisogna vedere anche in questo caso che squadra sarà allestita. Se arrivano i nomi in ballo, può essere un Milan forte".