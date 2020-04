tmwradio Giannichedda: "Non si rovini la prossima stagione di Serie A per chiudere questa"

vedi letture

Per dire la sua sui temi di maggiore attualità del calcio italiano è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, l'ex calciatore e tecnico Giuliano Giannichedda.

Quale immagine vi ispira più nostalgia?

"Ho le maglie dell'esordio in Serie A e in Nazionale. Sono ricordi incredibili, emozioni che non scorderò mai".

Il campionato riprenderà?

"La Federazione deve fare il possibile per trovare la strada di finire il campionato. Ora è difficile, visto cosa sta succedendo. Non vorrei che per finire questo campionato, si va a complicare quello dell'anno prossimo. Si devono trovare le soluzioni migliori".

C'è chi vuole tornare ad allenarsi:

"Tutti vogliono tornare alla normalità. Il calciatore è abituato ad allenarsi e a stare all'aria aperta. I calciatori, quando giocavano, si sentivano immortali, perché sono molto seguiti. Quando è stato contagiato uno della Juve, hanno capito che nessuno è immune. Per questo ora anche un giocatore è preoccupato".

Ibra vicino all'addio al Milan:

​​​​​​​"E' un giocatore importante, ma il Milan dovrà ricostruirsi dal livello tecnico. E' un giocatore fenomenale, ma se devi ricostruire da capo, devi investire sui giovani. Sarebbe un controsenso confermarlo".