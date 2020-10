tmwradio Giordano: "Atalanta, Lammers davvero forte. Milan, servivano altri colpi"

A commentare le notizie del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e tecnico Bruno Giordano.

Come valuti i colpi di questa sessione di mercato?

"Lammers è forte davvero. Si vede dai movimenti che è un giocatore vero. Hakimi è un top player. Per il Napoli aver tenuto Koulibaly e aver inserito Bakayoko e Osimhen fa sì che possa lottare per lo Scudetto. Juve e Inter hanno ancora qualcosa in più, anche se i bianconeri dovevano fare qualcosa in più a sinistra, perché si vanno a dare troppe responsabilità a Frabotta".

Il miglior colpo?

"A volte è anche tenere un calciatore che era destinato a partire. Ma altrimenti dico Hakimi e Osimhen".

E il suo podio del mercato?

"L'Atalanta ha grandi possibilità. Ho visto una differenza abissale tra loro e l'Inter in questo momento, in termini di qualità di gioco. Hanno una difesa forte, manca forse un esterno ma hanno rafforzato la fascia sinistra, in mezzo c'è qualità in abbondanza, da Gomez a De Roon, passando per Pasalic".

Voto alto al mercato del Milan?

"Ha preso Tonali, che farà una grandissima carriera. Ha tenuto Ibra e Rebic. Al Milan andava dato qualche ritocco in difesa e a centrocampo. Se fosse arrivato un centrale e anche Bakayoko, sarebbe stato un mercato da 8".