tmwradio Giordano: "Chiesa? Un talento ma alla Juve servirebbe più un terzino sinistro"

vedi letture

A parlare del futuro di Federico Chiesa a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e tecnico Bruno Giordano: "A bocce ferme servirebbe più un terzino sinistro alla Juve. Con tutto il rispetto che ho per Frabotta ma non credo sia pronto per la Champions. Certo, con cessioni importanti possono arrivare a Chiesa, che è un talento. Lo vedrei bene come esterno d'attacco in un 4-3-3. Sulla fascia largo, come fa alla Fiorentina, perde di efficacia".