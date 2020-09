tmwradio Giordano: "Inter, niente timore del Benevento. Via Skriniar solo se arriva Smalling"

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento dell'ex bomber e tecnico Bruno Giordano. Ecco le sue parole:

Conte dice di dover aver timore del Benevento:

"Basterebbe dire che deve andare a Benevento per i tre punti. Giusto che non faranno una passeggiata, ma devono vincere se vogliono ambire allo Scudetto".

L'Inter non si può più nascondere. E cosa serve per trovare equilibrio?

"L'equilibrio lo dà la personalità e la predisposizione ad applicarsi, a sacrificarsi. Se giochi con tre attaccanti, se in due pensano al loro ego è un problema. Se arretrano un poco invece già trovi un certo equilibrio".

Lei rinuncerebbe a Skriniar?

"Per Smalling sì, per D'Ambrosio no".

Si sfidano Lazio e Atalanta, quale la più pronta per lo Scudetto ora?

"Il problema della Lazio sarà giocare ogni tre giorni. L'anno scorso ha rinunciato all'EL per fare un campionato super. Ha aggiunto qualcosa ora ma vedremo. L'Atalanta presserà alta ma la Lazio in contropiede può far male. Chi sarà più bravo a sfruttare le proprie caratteristiche vincerà. Sarà una partita spettacolare, come abbiamo visto negli ultimi anni".