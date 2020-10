tmwradio Giordano: "Lazio, solo Lazzari è emerso dall'ultima campagna acquisti"

A commentare le notizie del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex bomber e tecnico Bruno Giordano.

Il campionato di Serie A è il più difficile del mondo?

"E' complicato, perché c'è tanto tatticismo. Se è il più bello e forte non lo so, c'è tanto tatticismo che forse danneggia il talento e lo spettacolo. Di sicuro è molto complicato".

Il livello dei giocatori stranieri si è abbassato?

"Una volta erano molto bravi gli stranieri che venivano in Italia. Ho giocato con Maradona, Careca, erano pochi in ogni squadra ma che facevano la differenza. I veri campioni erano in Italia. Tra gli anni '80 e '90 son ostati campionati eccezionali, anche con stranieri di ottimi livello. Adesso ce ne sono ma sono arrivati a fine carriera".

Tare, nuovo premio per il ds della Lazio:

"Gli acquisti fatti la scorsa stagione sono mancati, tranne Lazzari. Ci sono parecchi giocatori che non hanno reso. Ha fatto dei buoni risultati con i biancocelesti. Quali giocatori ha venduto bene? Li ha tenuti tanti perché non hanno mercato. Sartori ha fatto un lavoro migliore lo scorso anno".

Pochi investimenti quest'anno:

"Non ci sono le capacità economiche, ma mi sembra che piano piano il livello del campionato sta risalendo".

Quale allenatore italiano tra Spalletti, Allegri e Sarri, vedrebbe per prima di ritorno in Serie A?

"Vergognoso quello che stanno facendo a Fonseca, perché ogni giorno tirano fuori un allenatore diverso che deve sostituirlo. Detto ciò dico Allegri, che è il numero uno".

Chi però sceglierebbe per la Roma tra Allegri e Sarri?

"Per me Allegri è superiore a tutti. Ma merita una rosa importante. La Roma però lo scorso anno non poteva fare di più di quello che poteva fare. E invece Fonseca è bistrattato".