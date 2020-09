tmwradio Giordano: "Roma, a Fonseca serve una rosa completa. Inter, sì a cessione Skriniar"

E' toccato a mister Bruno Giordano a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, commentare le notizie del giorno.

Che ne pensa di Paratici, nel mirino dei tifosi della Juventus?

"Il tifoso è sempre più commercialista. Guardano più le casse della società che i risultati. Non c'è più la passione per il gioco. Paratici ha portato Ronaldo, De Ligt, giocatori che vedevamo in tv e speravamo venissero in Italia. Per lui parlano i risultati. Qualche acquisto si può sbagliare, ma bisogna valutarlo nel tempo".

Chi rischia di più tra Inter e Juve in questo turno?

"La Roma di Fonseca? Ha dovuto più pensare alle questioni extra campo, visto il cambio di proprietà e l'addio del ds. Mancano dei giocatori, poi c'è stato il caso Dzeko. Fonseca è un buon allenatore e gli va dato tempo per lavorare con una squadra completa. L'Inter può soffrire il fatto di giocare la prima partita. La Juve può soffrire con la Roma, ma i bianconeri sono nettamente favoriti. Ma non la vedo una sfida così scontata".

L'Inter vuole privarsi di Skriniar, che ne pensa?

"Magari prendono Smalling, che è superiore a Skriniar, sopratutto in una difesa a tre. Per me se ne possono liberare, soprattutto se può arrivare Kantè".