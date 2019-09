TMW RADIO - Hubner: "Balotelli, a Brescia l'esame finale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Maracanà, trasmissione del pomeriggio di TMW Radio, l'ex attaccante Dario Hubner ha fatto il punto su alcuni temi del momento.

Su Balotelli

"Per lui quest'anno è l'esame finale. Gioca in una città che conosce, Brescia, lui voleva tornare in Italia e dimostrare al ct di essere tornato un ottimo giocatore. Le prospettive sono positive, ora la parola passa al campo".

Su Immobile e Belotti

"Sono due attaccanti simili. Sono due giocatori bravi".

Sui calciatori

"Non giocano più i più bravi, ma quelli aiutati. Trent'anni fa, giocatori così non arrivavano in Serie A".

Sugli attaccanti

"Credo nel sistema di gioco. Lukaku farà gol se avrà accanto i giocatori che lo sanno mettere in condizione di segnare. Come Ronaldo. Higuain al Milan non poteva fare gol se non aveva palle buone. Ora che è tornato alla Juve, segna, non era diventato all'improvviso un brocco".

Su Dybala

"Per lui il gioco di Sarri non va bene. O gioca da esterno, altrimenti non lo vedo punta o esterno. Per questo la Juve voleva mandarlo via. Farà molta fatica a trovare spazio".