TMW RADIO - Incocciati: "Atalanta esame importante per Ancelotti"

L'ex calciatore e tecnico Giuseppe Incocciati ha parlato di Napoli e non solo in diretta a TMW Radio, durante Maracanà. Queste le sue parole:

Su Napoli-Atalanta

"Può essere una grande partita. Il Napoli ha fatto un passo falso a Ferrara, ma quando c'è richiesta di una prestazione, non manca mai. L'Atalanta è impegnativa, non sarà di sicuro il Napoli visto contro la Spal. L'Atalanta è la squadra che gioca meglio, poi ha anche il miglior attacco. Vive con allegria questi momenti importanti, è un cliente da prendere con le molle. Poi ci sarà la Roma, altro test importante. L'Atalanta può vincere lo scudetto? Successe con il Verona. Se vince al San Paolo, andrebbe a due punti dall'Inter. Il Napoli sarebbe staccato inesorabilmente. Può essere una gara chiave. Un esame importante soprattutto per Ancelotti".

Sugli allenatori a rischio

"Io credo che Mazzarri rischia. Bisogna fare gol e pensare a questo, più che prenderli. Così come il Milan. Sono nato lì, vederlo così fa male. Se vuole risolvere i problemi e pensa di risolverli con Piatek, che ora sembra un bidone, vuol dire che deve riscoprire la vena realizzativa di questi giocatori. Serve riscoprire Piatek, perché è impossibile che abbia segnato così poco".