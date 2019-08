TMW RADIO - Jacobelli: "Juve, situazione inedita. L'Inter è già contiana"

Il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli è intervenuto su TMW Radio, nel corso della trasmissione Maracanà.

Sulla situazione della Juventus.

"Ci sono diversi giocatori della Juventus che, qualora si presentassero offerte, sarebbero sul piede di partenza. Da ieri sera bisogna registrare un interessamento molto forte del Milan per Demiral. A sei giorni dalla chiusura del mercato ci sono sei giocatori che potrebbero cambiare maglia, una vera novità per la squadra bianconera".

L’Inter?

"Meglio di così non avrebbe potuto cominciare. La cornice di pubblico, ad agosto e in un giorno feriale, testimoniano la passione per l’arrivo di Conte e la campagna acquisti. Il tecnico ha già lasciato la sua impronta: è un’Inter contiana. Il Lecce non ha fatto catenaccio, a tratti ha giocato molto bene, ma alla lunga il divario tecnico è emerso e non ha lasciato possibilità alla squadra salentina di opporsi. Candreva è stato determinante ieri, va esaltato dopo la scorsa stagione non esaltante: sappiamo come Conte lo stimi ed ha saputo valorizzarlo nuovamente. Inter e Napoli, anche alla luce dei risultati della prima giornata, si candidano ad essere rivali della Juventus".

Il Milan?

"Può ancora arrivare a Corre, ma non è semplice dal punto di vista economico. La trattativa tra Atletico Madrid prosegue, i rossoneri vogliono fortemente questo giocatore. I rossoneri hanno steccato la prima, Giampaolo è un allenatore che per trasmettere completamente la sua idea di calcio ha bisogno di tempo".