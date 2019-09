TMW RADIO - Jacobelli: "L'Atalanta reagirà. Critiche eccessive alla Lazio"

"La Champions conferma le attese della vigilia. Le nostre squadre avrebbero trovato difficoltà contro formazioni già rodate e in condizione. La Juve ha giocato ad un alto livello e si comincia a vedere la mano di Sarri". A dirlo Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, a Maracanà, trasmissione di TMW Radio.

Sull'Atalanta

"Ha trovato una squadra che aveva un piglio e una velocità superiore. Non commetterà l'errore di disunirsi, siamo solo al primo impegno del girone. L'Atalanta reagirà, così come dopo il 7-1 contro l'Inter. Ha uomini e gioco per rialzarsi. La sconfitta è pesante, l'ha ammesso anche Gasperini, ma è un pedaggio che si paga in Champions. Anche dovesse andare in EL, sarebbe un successo straordinario".

Su Lazio e Roma, impegnate in EL

"La Lazio ha giocato male con la Spal, ma da qui a dire che c'è tutto da rifare ce ne corre. E' un valore consolidato del calcio italiano, di sicuro reagirà oggi. Ha un girone che sulla carta pare abbordabile ma impone di non sottovalutare l'avversario. Trovo eccessive le critiche sulla squadra. La Roma deve confermare quanto di buono visto contro il Sassuolo. Normale che ci siano delle rotazioni, visto il campionato che incombe. Mi aspetto una conferma dei progressi di gioco. Domenica poi ha un impegno tosto in trasferta contro il Bologna, una squadra tosta come il suo allenatore. Comunque la squadra turca non va sottovalutata".