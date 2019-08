TMW RADIO - Jacobelli: "Nkoulou rispetti il Toro. Tempo per Giampaolo"

Xavier Jacobelli, come ogni mercoledì, interviene nella Linea Diretta di Tmw Radio. Queste le parole del direttore di Tuttosport sui temi calcistici del giorno:

Sul Torino e Nkoulou

"Non si capisce questo comportamento di Nkoulou. E' evidente che ci sia un malessere da parte del giocatore, ma lui deve rispettare la società, i tifosi e il suo contratto. Per il ritorno con il Wolverhampton servirà una impresa straordinaria del Torino. La vicenda Nkoulou ha scosso moltissimo la piazza granata".

Su Icardi

"Un giorno o l'altro le parti interessate ci diranno le loro verità, ma adesso la situazione di Icardi è chiara. Non c'è posto per lui ora nel progetto Conte".

Su Sanchez

"Sanchez è un vero e proprio colpo alla Marotta. L'arrivo del cileno certifica le ambizioni nerazzurre; l'Inter è stata brava a soddisfare tutte le richieste di Conte".

Sul Milan

"Giampaolo ha bisogno di tempo. Le difficoltà di mercato sono evidenti, vedasi Correa. Per i tifosi tutto questo, mi rendo conto, è poco sopportabile, ma serve pazienza. I nuovi arrivi del Milan avranno bisogno di ambientarsi, non può funzionare tutto immediatamente. Per i rossoneri fondamentale fare risultato con il Brescia".

Su Lozano

"Si è presentato bene con idee chiare. Questo Napoli è più forte dello scorso anno e il match dello Stadium sarà molto indicativo sullo stato di forma delle due squadre"