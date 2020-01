TMW RADIO - Jacobelli: "Sarri, spero buona accoglienza al San Paolo"

Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, per dire la sua sui temi del momento.

Un ricordo di Gianni Agnelli:

"Ricordo la folla immensa ai suoi funerali, a testimonianza di una partecipazione popolare davvero trasversale. E' stato uno dei personaggi più importanti del Dopoguerra in Italia. La sua passione bianconera ha segnato un'epoca, anche per il ruolo che ha interpretato nella sua gestione. Oggi c'è un altro Agnelli che sta ricalcando le orme del suo illustre predecessore".

Cosa è rimasto e cosa non c'è più di quella Juventus?

"Ci sono più introiti rispetto ad una volta. E poi il Delle Alpi sembrava incapace di essere tutto esaurito. Era un altro calcio, imparagonabile ad oggi. Allora era possibile parlare subito con lui dopo una partita. Oggi non è più così, ma si è sviluppato il club in maniera incredibile".

Cosa ne pensa dell'accoglienza per Sarri al San Paolo?

"Mi auguro che lo accolga nel modo migliore. Normale che la Juve durante la partita venga fischiata, ma l'uomo, che non ha mai mancato di riaffermare il suo legame con Napoli, non solo sportivo, che ha avuto una separazione dolorosa da Napoli, spero che venga accolto con l'applauso che si deve riservare ad una persona che ha fatto grande il Napoli".

Come andrà il derby di Roma?

"Parte nettamente favorita la Lazio. Nonostante l'eliminazione dalla Coppa Italia, ha undici vittorie consecutive in campionato e recupera gli uomini migliori. La Roma deve fronteggiare i nuovi infortuni. Il ko di Diawara è l'ennesima cattiva notizia per Fonseca. Petrachi per forza dovrà intervenire sul mercato, se vuole arrivare al quarto posto".