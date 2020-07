tmwradio Mandorlini: "Atalanta può puntare allo Scudetto. Roma, buon lavoro di Fonseca"

vedi letture

Mister Andrea Mandorlini a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato di Sassuolo, Atalanta e non solo.

Il Sassuolo può seguire il modello Atalanta?

"Il Sassuolo, al di là di questa stagione, deve farne ancora di strada. Il modello Atalanta credo sia difficilmente percorribile per la storia e il percorso fatto. Non è ancora all'altezza della piazza di Bergamo, ma dal punto di vista delle idee possiamo parlare di una nuova realtà. Ora serve dare continuità ai risultati".

Questa Atalanta sta facendo un altro campionato importante. Può puntare allo Scudetto?

"Può fare di tutto, ha avuto una crescita esponenziale. C'è una cultura del calcio e del lavoro incredibile. E poi una proprietà fortissima, con grandi professionisti, a partire dall'allenatore. Ha le basi per poter, un domani, puntare in alto. Ma già quest'anno sarà una mina vagante in Champions. Mantenere questi livelli sarà già importante per loro, sarebbe come vincere".

Che è successo alla Lazio dopo la ripartenza?

"C'è stato un blackout, ora fanno fatica, non sono brillanti come prima. La partita con l'Atalanta ha inciso molto dal punto di vista mentale e nervoso. Ora fanno fatica a recuperare a livello psicologico. Quella partita è stato uno spartiacque".

Roma-Hellas Verona: quali le insidie per i giallorossi?

"Il Verona sta facendo un campionato incredibile. Ha convinzione nei propri mezzi, gioca libera di testa e ha lasciato anche qualche risultato per strada che poteva metterli in corsa per l'EL. Vedo una Roma in crescita, ha anche cambiato modulo Fonseca e ha avuto ragione. Ora serve dare continuità a questo lavoro e contro il Verona è un test importante. Sarà una partita aperta a qualsiasi risultato. Vincere aumenterebbe l'autostima".

Che voto dare a Fonseca? E' una squadra da quinto posto o poteva fare di più?

"Si può sempre fare meglio ma guardando le squadre davanti credo che stia facendo il campionato che doveva fare. Tenersi davanti a Milan e Napoli vorrebbe dire aver fatto una buona stagione. Era difficile fare di meglio".