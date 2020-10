tmwradio Maniero: "Immobile si prenderà anche la Nazionale. Milan, bene il ritorno di Ibra"

Per parlare di Nazionale e non solo a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex attaccante Filippo Maniero.

Immobile che fatica sempre in Nazionale. E scoppiano le polemiche. Che ne pensa?

"Un momento negativo per un attaccante può capitare. Non è giusto criticare troppo un ragazzo che ha fatto vedere le sue qualità negli anni. In Nazionale non è semplice giocare, nel club conosci i movimenti e questo conta molto. Giocare in Nazionale anche con moduli diversi ai quali sei abituato ti può portare ad un appannamento. Credo però che sia un periodo passeggero e tornerà a segnare anche in azzurro. Insieme a Belotti è il migliore che abbiamo".

Normale questa Nazionale sottotono?

"Mancini sta facendo delle prove per trovare i giocatori giusti per l'Europeo. Giustamente il ct deve provare più soluzioni per poi tirare le somme. Ha sempre cercato in queste partite di prendere in mano le redini del gioco. Polonia e Olanda non sono squadrette, quindi il valore non va messo in secondo piano. Già il voler fare sempre la partita è un ottimo passo in avanti".

Arriva il derby di Milano. Quali le certezze da una parte e dall'altra?

"Negli ultimi giorni credo che con il Covid sono state colpite entrambe. Per il Milan la buona notizia è il ritorno di Ibrahimovic dopo la positività, bisognerà vedere come sta. Vedremo come arrivano dal punto di vista fisico e mentale".

Dubbio Eriksen, che in Nazionale segna e vuole giocare. Cosa fare?

"Onestamente il giocatore che abbiamo ammirato al Tottenham mi piaceva da morire. Ti faceva divertire, si vedeva la qualità straordinaria. A Milano è difficile capire, non lo abbiamo visto a quel livello. Non si è capito se è dovuto a qualche problema. Mi auguro per i tifosi dell'Inter che torni a grandi livelli, perché può fare la differenza".