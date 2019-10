TMW RADIO - Marchetti: "L'Uefa sta ragionando sul non giocare a Istanbul"

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, interviene nella Linea Diretta di TMW Radio. Ecco le sue parole su tutti i temi più caldi del momento:

Sulla Turchia

"Non giocare la Champions a Istanbul sarebbe un segnale forte e credo che la Uefa stia prendendo seriamente in considerazione la cosa. Penso che l'accortezza, la prudenza e la diplomazia siano alla base delle scelte di Roma, Juventus e Milano. Poi in altri ambiti società come Barcellona sono molto attive".

Sui 700 gol di Ronaldo

"E' un fenomeno da ogni punto di vista. In campo e fuori. E' riuscito a mantenere alto il livello per tutto questo tempo. Incredibile"

Sull'Italia all'Europeo

"Mi incuriosisce molto la parabola di Di Lorenzo. Ha avuto una crescita importante ed è diventato titolare con il Napoli. Zaniolo credo farà parte sicuramente del gruppo. Kean se la rischia, anche a livello comportamentale. Tonali in prospettiva è quello con più qualità"