TMW RADIO - Marocchino: "Vorrei Icardi alla Juventus"

A TMW Radio, durante Stadio Aperto, è intervenuto l'ex calciatore della Juventus Domenico Marocchino. Ecco le sue parole:

Su Sarri e Totti

"Il calcio rispecchia la società attuale. Tutto quello che hai fatto non serve a niente, arrivederci e grazie. La Juve ha deciso negli ultimi 15 giorni su chi puntare realmente. Su Totti ricorderei che anche Rivera è stato mandato via dal Milan, ma anche Mazzola, Del Piero, Maldini. Ci vuole del romanticismo nel calcio, ma alcune volte serve praticità nelle società".

Su Icardi

"Mi piace molto, lo vorrei alla Juventus. E' una società pratica, che sa gestire certe cose. A Torino sono molto più coesi".

Sulla possibile accoglienza di Sarri a Torino

"Sa far giocare bene le sue squadre. Gli sarà dato credito. A volte ha agito fuori dalle righe, ma certe volte ci sono pressioni difficili da gestire. La società lo gestirà in questo. Allegri fu contestato senza senso, perché contesto il gol di Muntari non dato contro la Juve. E aveva ragione".