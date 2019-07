TMW RADIO - Marolda: "Manolas gran colpo. James? Napoli col 4-2-3-1"

Francesco Marolda, storica firma del giornalismo partenopeo, parla attraverso le frequenze di TMW Radio - durante la trasmissione A Tutto Napoli - delle ultime vicende legate al club di Aurelio De Laurentiis.

Di Lorenzo e Manolas, come cambia la difesa del Napoli passando da Albiol al greco? "Entrambi i nuovi innesti conoscono la Serie A, il Napoli non poteva fare molto meglio rispetto all'ingaggio di Manolas. La formazione azzurra ne guadagnerà in marcatura, in ferocia sportiva. Entrambi rappresentano una buona coppia, forte di testa. Ne perde in esperienza e in concezione tattica, Albiol sapeva impostare da dietro. Mi auguro che Koulibaly non provi a essere sé stesso e Albiol nella stessa persona, altrimenti il Napoli potrebbe subire delle ripartenze".

A centrocampo il Napoli deve intervenire, anche per una semplice questione numerica senza dimenticare quella tecnica. "Il Napoli ha bisogno almeno di un centrocampista, se non due in caso di cessione di Rog. C'è Allan che è un incontrista, Fabian per Ancelotti può fare anche il mediano e l'allenatore non vuole il regista. Io credo invece che, avendo un uomo capace di fare il regista, dà alternative tattiche importanti".

James Rodriguez può essere il colpo dell'estate in casa partenopea. "Mi sembra dura avere a disposizione i vari James, Callejon, Mertens, Insigne, Milik. Diventa una gestione complicata. James può giocare in ogni parte dell'attacco, può fare l'esterno o la seconda punta. Mi sembra che il Napoli voglia spingersi verso un 4-2-3-1, mettendo tre calciatori importanti tecnicamente dietro la prima punta".

