TMW RADIO - Maspero: "Italia, piedi per terra. Ribery top player"

© foto di Marcello Casarotti/TuttoLegaPro.com

Su TMW Radio, durante Stadio Aperto, l'ex centrocampista di Torino e Fiorentina Riccardo Maspero ha commentato i temi di giornata. Queste le sue parole:

Sulla Nazionale: "Il girone era abbordabile, ma si partiva da un fallimento sportivo devsstante. grande merito a mancini, ha messo insieme qualcosa di importante. Sarà bene non esaltarsi troppo, nei grandi cub ci sono ancora troppi pochi giovani che hanno tanto minutaggio. Bisognerà valutare come questi ragazzi si riusciranno a imporre sul panorama internazionale. Piedi per terra, serve cautela: questi mesi saranno fondamentali per preparare bene l'europeo".

Sulla Fiorentina e su Ribery: "Un giocatore non smette realmente mai. Ribery ha ancora tanto da dare, è un top player, un grande valore aggiunto. Brava e intelligente la dirigenza Viola a costruire una squadra che ne esalti le qualità in campo, ma anche come uomo spogliatoio. I giovani da lui hanno tanto da imparare".

Sul Torino: "Si è fatto il palato fino, manca un top player che nei momenti difficili dia serenità e tranquilità. La squadra è forte ed ha un ottimo allenatore, ma se si vuole arrivare a certi obiettivi serve un piccolo salto in avanti. Dipende dal presidente e dai suoi investimenti".

Sul Napoli: "Bella squadra, ma per lo Scudetto manca qualcosa. Per contendere il primato alla juventus vedo avanti l'Inter rispetto agli azzurri".