tmw radio Maspero: "Juve, con il Ferencvaros serve tutta la qualità per chiuderla subito"

vedi letture

A parlare dell'impegno Champions della Juventus a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex bomber Riccardo Maspero: "Deve entrare in campo con la consapevolezza che deve giocarla al massimo. La qualità della Juve c'è e quindi può metterla subito su binari positivi. La bravura del tecnico è di avere 22 giocatori importanti e titolari. Altrimenti non arrivi alla fine". Mentre sul 4-4-2 di Pirlo ha detto: "Nel momento in cui vuoi provare Dybala dietro le punte, dove metti Kulusevki. Bisogna sempre vedere la condizione dei giocatori. Sono troppi i giocatori importanti ed è sbagliato avere un modulo unico. Per forza devi avere delle varianti, sennò sei troppo limitato".